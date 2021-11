Fake news e sfiducia, la presentazione del rapporto di Ugcons. Lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2021 È stato presentato il Rapporto "Fake news e sfiducia, il ruolo delle associazioni consumeristiche per la ripartenza", promosso dall'Unione Generale Consumatori (Ugcons). L'analisi demoscopica effettuata nel mese di ottobre 2021 è stata condotta da Roberto Baldassari, professore della Sapienza Università di Roma, per Ugcons-Unione Generale Consumatori, tramite la somministrazione di 1.500 interviste telefoniche e online. "Con il Rapporto siamo andati al centro di un fenomeno come la proliferazione incontrollata delle fake news. Con la pandemia è subentrato un elemento emozionale, un motore che ha ulteriormente alimentato la circolazione delle notizie false. La disinformazione che attraverso i media riceviamo quotidianamente è preoccupante. È opportuno, dunque, comprendere la percezione della fake news all'interno della popolazione". Lo ha spiegato Paolo Mattei, presidente di Ugcons. "L'Autorità ha nelle sue corde il compito di tutelare il pluralismo, garantendo la libertà di espressione che è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione", ha sottolineato Laura Aria, commissario Agcom, presente all'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev