Draghi: "Ancora troppe poche donne scelgono studi scientifici, investiamo 1 mld per arrivare al 35%"

EMBED





(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 febbraio 2022 "Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia dobbiamo intervenire lungo tutto l’arco dell’istruzione, dalla scuola all’università. Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l’insegnamento delle materie STEM, anche con l’obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Di questo tema si è discusso nella scorsa settimana, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Questo dibattito deve portare al più presto a risultati concreti". Così il Presidente del Consiglio, Mario draghi, in visita ai laboratori del Gran Sasso. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev