Donzelli: “Fratelli d’Italia disponibile solo a esecutivo di alto profilo”

(Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Fratelli d’Italia non è disponibile a fare un Governo che non sia di alto profilo per l’Italia” Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in via della Scrofa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev