Donzelli (FdI): "Antifascismo fondamentale, ma non tutti sono stati democratici"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2023 “È già una ricorrenza per Unità nazionale e bandiera, per unire il popolo. A questo punto giusto diventi festa nazionale a tutti gli effetti. Speriamo di fare in tempo già per il 2024. Dev’essere un momento di unità. Nel momento in cui oggi festeggiamo l’unità, dividersi sul 25 aprile sarebbe controsenso. Con antifascismo si finisce su polemiche. Come abbiamo sempre detto, non tutti gli antifascisti sono stati democratici”, le parole di Giovanni Donzelli, a margine della conferenza stampa di Fratelli d’Italia in occasione dell'anniversario del 17 marzo 1861. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev