Di Maio: “Salario minimo non deve essere imposto per legge, va fatto accordo con imprese”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 20 agosto 2022 “Generazione di giovani, che considero fino ai 40 anni, hanno subito tutte le crisi degli ultimi 15 anni. A loro si dice di farsi una famiglia ma vengono pagati 3 euro l’ora e non possono accedere ad un mutuo. La nostra proposta è quella del salario minimo che non può essere imposto per legge ma deve essere fatto accordo tra imprese e parti dipendenti”. Lo ha dichiarato il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio in un video pubblicato sul canale Youtube del partito / Youtube Impegno Civico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev