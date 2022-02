Crisi ucraina, von der Leyen: "Divieto attività finanziarie per oligarchi russi"

(Agenzia Vista) Usa, 26 febbraio 2022 "Lavoreremo per vietare agli oligarchi russi di utilizzare le loro attività finanziarie sui nostri mercati". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa convocato in piena notte. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev