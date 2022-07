Covid, Rezza: "Incidenza aumenta rapidamente, ma pressione su ospedali bassa"

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2022 "Anche a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron 5, il numero di casi di Covid-19 sta rapidamente crescendo in tutta Europa: in Francia sono stati segnalati più di 200mila casi in un giorno e anche in Italia l'incidenza sta rapidamente aumentando, però la pressione sulle strutture ospedaliere resta relativamente bassa, sia grazie al potenziamento delle strutture sanitarie che c'è stato in questi anni, sia al successo della campagna vaccinale". Così il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un video diffuso dal dicastero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev