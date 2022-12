Conte: “In malafede chi mi accusa di alimentare minacce, invito a mantenere proteste pacifiche”

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 7 dicembre 2022 “Chi mi parla così lo fa in modo strumentale e pretestuoso. C’è tanto disagio sociale, non scambiamo cause con effetti, c’è tanta sofferenza in giro e questo rischia di scatenare frustrazione e disperazione. Invitiamo tutti a mantenere in un canale pacifico anche i segni di protesta, non posso accusarci se non in malafede di alimentare le minacce, che devono essere condannate senza se e senza ma”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Milano. / M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev