Cattaneo: “Meloni a testa alta in Europa grazie a centrodestra unito e consenso popolare”

(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Il Consiglio Ue del 15 dicembre è importante per nostro Paese, Europa ed equilibri internazionali. E’ il primo Consiglio Ue in cui l’Italia si presenta con il nuovo Governo: Meloni può andare a testa alta in quel consesso forte del consenso popolare, abbiamo vinto le elezioni e dietro di lei c’è una coalizione ed i cittadini italiani. Ci andrà inoltre con la forza di una coalizione unita, a dispetto di chi ci dipingeva deboli e divisi”. Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera di Forza Italia Alessandro Cattaneo nel corso delle dichiarazioni di voto al termine delle comunicazioni del Presidente Meloni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev