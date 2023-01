Caso Cospito, Piantedosi: “Se terroristi e mafiosi si lamentano del 41bis significa che funziona”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Se il fronte di chi subisce il 41bis tra terroristi e mafiosi si lamenta, significa che è efficace e funziona per come è stato concepito. Non so se si parlino tra di loro, ma se idealmente chi lo subisce se ne lamentano e ne fanno oggetto di una battaglia così forte significa che funziona anche come prevenzione”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio sul caso Cospito. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev