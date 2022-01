Bonino: "Io al Colle? Non sono disponibile. Mio momento era 25 anni fa"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 "Non sono disponibile. Nella vita come in politica c'è un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ho ancora i cerotti delle tante porte sbattute in faccia. Occorre che si facciano avanti candidate donne con coraggio" così la senatrice di +Europa Emma Bonino sulla corsa al Colle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev