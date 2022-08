Bonetti: “Promozione lavoro femminile ed eliminazione costi maternità per far ripartire il Paese”

(Agenzia Vista) Roma 18 agosto 2022 “Presentato programma Italia Viva-Azione con chiarezza e tenacia di chi vuole continuare agenda Draghi e le riforme che abbiamo già messo in campo. Non ci possiamo accontentare di chi si limita ai capitoli di un libro che noi abbiamo già impostato. Ora le riforme devono essere attuate, c’è bisogno di costruire gli asili nidi e non ritardare l’inizio. L’assegno unico universale deve essere aumentato, così come la promozione del lavoro femminile ed eliminare i costi della maternità per le imprese, questo significa far ripartire il Paese”. Lo ha dichiarato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di Azione e Italia Viva avvenuta nella Sala Nassirya al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev