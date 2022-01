Boccia: "Bene obbligo vaccinale. Tentennamenti di alcune forze politiche inaccettabili"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 5 gennaio 2022 "Abbiamo sempre chiesto l'obbligo vaccinale per tutti. Questo è un passo in avanti importante. Non è possibile che alcune forze politiche tentennino" così l'ex ministro Francesco Boccia (Pd). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev