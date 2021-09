Biden: "Bombe e proiettili non ci proteggono dai virus, necessaria scienza e volontà politica"

(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2021 "Molte delle principali sfide non possono essere affrontate con la forza delle armi, le bombe e i proiettili non possono difenderci dal Covid e dalle sue future varianti. Per combattere la pandemia, abbiamo bisogno di un atto collettivo di scienza e volontà politica, abbiamo bisogno di immunizzazioni al più presto e di aumentare l'accesso ad ossigeno, test e cure per salvare vite nel mondo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'Assemblea generale dell'Onu. Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev