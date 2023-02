Berlusconi: "Non divideranno il centrodestra, non ci sono mai riusciti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Non ce la faranno, non riusciranno a dividerci, non ci sono mai riusciti", le parole di Berlusconi intervenendo al congresso del centrodestra per sostenere il candidato alle regionali del Lazio Rocca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev