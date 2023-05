Autonomia differenziata, Fontana (Lombardia): "Ne abbiamo bisogno"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 "Ho avuto un incontro con il ministro Calderoli, con il quale abbiamo approfondito ulteriormente il tema dell'autonomia. Mi ha dato parecchie rassicurazioni. Mi sembra che anche in questo caso si possa dire che ha trovato la strada giusta per arrivare ad una soluzione del problema. Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo sempre più bisogno", le parole del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in una dichiarazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev