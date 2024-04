Attacco in Israele, Tajani: "Dobbiamo lavorare per diminuire la tensione"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Le notizie di ieri sono incoraggianti, con la decisione di non attaccare Rafa e la decisione dell'Iran di sospendere gli attacchi. Decisioni che, pur essendo solo indicative, vanno nella direzione di ridurre la tensione. Penso che il messaggio partito dal G7 abbia avuto qualche risvolto positivo. L'obbiettivo è il cessate il fuoco a Gaza per liberare gli ostaggi e portare aiuto alla popolazione civile anche con il contributo del progetto italiano Food for Gaza. Abbiamo condannato fermamente l'attacco iraniano in Israele. Israele ha dimostrato di avere un sistema di difesa aereo molto forte. Lavoriamo per la de-escalation" lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell'evento "Il futuro dell'agricoltura in Europa: la visione del Ppe", tenustosi presso l'hotel Shangri La a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev