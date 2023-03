Armi all'Ucraina, Licheri (M5S): “Meloni non prenda in giro italiani, a pagare sono i cittadini”

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 "Meloni chiede collaborazione alle opposizioni ma non prenda in giro gli italiani: con i soldi di chi vorrete reintegrare gli arsenali che svuotate per mandare le armi in Ucraina? E' vero he paghiamo tutti il prezzo dell'aggressione russa, ma non tutti nello stesso modo. La Germania e la Francia si sono fatti passare dei piani sostanziosi mentre Meloni viene in Aula con una inflazione al 10% e i prezzi che volano, con un carovita che è diventato insopportabile". Lo dice nell'Aula del Senato Ettore Licheri di M5S nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev