Afghanistan, Pontecorvo (Nato): "Di nuovo santuario terrorismo? In certo senso lo è già"

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2021 "Alla domanda l'Afghanistan può diventare nuovamente un santuario per il terrorismo internazionale la mia risposta non può che essere che in un certo senso lo è già". Così l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della Nato in Afghanistan, durante l'audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla crisi in Afghanistan. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev