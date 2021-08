Afghanistan, Guerini: “Epilogo che non ci aspettavamo. Ma non rende vano sforzi militari”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 agosto 2021 “L’epilogo della missione in Afghanistan non è quello che ci si aspettava. Ho usato la parola debacle per definirlo ma questo non rende vano tutto il lavoro dei nostri miliari che hanno servito la nostra bandiera e hanno instaurato dei legami solidi con la popolazione afghana” così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini uscendo dalla Camera dopo l’audizione assieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla situazione in Afghanistan davanti alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Camera e Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev