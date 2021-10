Afghanistan, Di Maio: "Continua impegno per evacuazioni, oltre 5mila portati in Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Il governo italiano ha profuso "un impegno straordinario per far fronte all'emergenza di agosto e per assicurare le evacuazioni dall'Afghanistan, nel quadro dell'operazione 'Aquila Omnia"'. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al question time della Camera, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Lia Quartapelle (Pd) sull'evacuazione dei collaboratori afghani e sull'istituzione dei corridoi umanitari per i profughi afghani. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev