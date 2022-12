Pescara, folla in piazza salotto per “The Big Piano”

Folla a Pescara per l'inaugurazione della fontana luminosa: piazza salotto gremita per The Big Piano, la fontana musicale interattiva. Per il sindaco Carlo Masci «rappresenta al meglio la pescaresità perché è frutto del genio del professor Remo Saraceni, pescarese trapiantato da cinquant’anni negli Stati Uniti, e perché è stata realizzata da professionisti, operatori e tecnici di Pescara» ha detto complimentandosi con l’impresa Dino Pepe.