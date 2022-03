Il Re a Luce Social Club su Sky Arte: Giuseppe Gagliardi e Barbora Bobulova parlano della serie con Zingaretti è diretta

Giuseppe Gagliardi, regista, e Barbora Bobulova parlano della serie Il Re, con Luca Zingaretti: "Un prison drama girato quasi come un documentario".

Venerdì 25 marzo in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale prodotto da ERMA PICTURES, in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.



Ospiti della puntata: il regista GIUSEPPE GAGLIARDI e l’attrice BARBORA BOBULOVA per presentare “IL RE”, il nuovo prison drama disponibile su Sky Atlantic, on demand e in streaming su Now, l cantautore ENRICO RUGGERI, tra gli autori più prolifici della musica italiana, che presenta la sua ultima pubblicazione: l’album “La Rivoluzione” e la scrittrice DACIA MARAINI, con il suo ultimo romanzo “Caro Pier Paolo” edito da Neri Pozza, un lavoro in cui la scrittrice intesse, sotto forma di lettere, un dialogo intimo e sincero con l’autore e l’amico Pier Paolo Pasolini.



Luce Social Club è appena ripartito con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.