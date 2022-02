Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi: «Situazione grottesca, devo parlare con i miei legali. Storie di Totti? Ha fatto bene»

di Camilla Mozzetti - Il giorno dopo la bufera Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, la donna che i rumors hanno accreditato come nuova fiamma di Francesco Totti è allo stadio Tre Fontane. Si gioca Tivoli-Civitavecchia e Caucci come presidente della prima squadra è in tribuna. La liason tra l’ex moglie (formalmente i due non sono separati) e il “pupone” è stata smentita da Totti stesso ieri sera quando insieme alla moglie Ilary e ai tre figli è andato a cena da Rinaldi al Quirinale. «Non posso dire nulla, ci sono questioni molto delicate e gravi - dice Caucci - e ci sono dei bambini in mezzo, tutto questo è grottesco». Totti ha smentito ieri e lui: «È pubblico» ma non vuole andare oltre