G20 Roma, Jill Biden a sorpresa semina le altre first lady e visita la Galleria Borghese

di Camilla Mozzetti

Visita a sorpresa intorno alle 18 di Jill Biden alla Galleria Borghese. La First lady Usa è arrivata scortata da una dozzina di auto blu. La moglie del presidente degli Usa, Joe Biden, nella mattinata, come molte altre consorti dei leader impegnati nel G20 di Roma, ha partecipato alla visita dei musei capitolini e della collezione Torlonia. Una giornata all’insegna dell’arte e della cultura mentre erano in fase di conclusione i lavori de vertice alla Nuvola dell’Eur. Molte le delegazioni a partire da quella turca che ripartiranno già questa sera. I Biden invece lasceranno la Capitale domani. Prima del rientro negli Usa, tappa alla base militare statunitense a Napoli

(Video e foto Agenzia Toiati)