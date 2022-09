Venezia, incendio Bottecchia: i vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme

(LaPresse) In fiamme la Bottecchia Cicli, fabbrica di Cavarzere, in provincia di Venezia, che produce biciclette, mountain bike, bici da corsa e bici elettriche conosciute in tutto il mondo. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e mettere sotto controllo le fiamme nel capannone divampato poco prima delle 16:00 di domenica presso lo stabilimento dei cicli Bottecchia a Cavarzere. Le squadre sono riuscite a contenere il rogo al solo capannone di circa 6000 mq riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme alle altre strutture attigue. Al momento stanno operando 11 squadre dei vigili del fuoco con 13 automezzi e 35 operatori dei comandi di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso coadiuvate dal funzionario di guardia, per lo spegnimento e il raffreddamento di tutti i focolai. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente per tutta la notte.