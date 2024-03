Ultima Generazione, blitz a Padova alla messa di Pasqua: minorenne portata via davanti all'altare

EMBED





Alle 11 del giorno di Pasqua, nella Chiesa della Madonna Incoronata alla Sacra Famiglia, dove era in corso la Santa Messa celebrata dal Vescovo, gli agenti della Digos della Questura hanno bloccato due ragazzi, di cui una minorenne, appartenenti al movimento “Ultima Generazione”, che hanno tentato di leggere un messaggio. Nel video la ragazzina, Federica, di 17 anni, studentessa padovana viene portata via di peso dagli agenti della polizia ma prima riesce a lanciare questo messaggio: "Ho 17 anni ed ho così paura, tanta paura. Non vorrei far parte dell'ultima generazione, ma ormai è tardi per fermare il caldo, la siccità, le alluvioni e le catastrofi del clima. Ho 17 anni e devo essere qui, come voi, dobbiamo aiutarci. Sono qui per parlare della resurrezione di Cristo, come voi. E mi commuovo nel farlo, perché è un grande esempio: dobbiamo avere il suo coraggio, dobbiamo lottare per il nostro futuro, agire per la nostra famiglia e la nostra comunità. L'enciclica di papa Francesco è il mio grido, un grido d'amore e una richiesta d'aiuto. Chiesa significa assemblea dei fedeli, ritrovarsi in comunità, lo svolgersi di un atto sacro, uno dei momenti più importanti e richiamo proprio a questa importanza. Se ci ritroviamo qui come comunità è importante agire. Io vi invito a maggio, l'11 maggio, saremo a Roma, saremo in moltissimi. Tutto ciò che dobbiamo volere per Pasqua è giustizia sociale, giustizia climatica per chi non potrà ripararsi dagli effetti delle catastrofi".