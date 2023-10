Terremoto Napoli, nel 2019 l'ultima esercitazione di evacuazione in caso di eruzione ai Campi Flegrei

Nel 2019 è avvenuta l'ultima esercitazione dopo la simulazione di una eruzione nei Campi Flegrei . Sotto al supervisione della, erano stati condotti test operativi in diversi luoghi sensibili, tra cui il carcere femminile di Pozzuoli in via Pergolesi, una struttura ospedaliera e un centro per l'allevamento di animali di piccola taglia. Squadre di tecnici comunali e volontari della Protezione Civile hanno effettuato test sulla viabilità, concentrando gli sforzi nelle aree più critiche, come i confini tra i comuni interessati.