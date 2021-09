Casellati: "Studenti meritevoli potranno svolgere tirocinio al Senato"

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2021 "Collaboriamo con tutte le università d'Italia. Questo ci permetterà di avere dei giovani meritevoli che faranno qui un tirocinio e scopriranno come si svolge la vita in un organo costituzionale come il Senato", così la presidente del Senato Casellati sulla firma di un protocollo di intesa con la Fondazione Crui in base al quale degli studenti "particolarmente meritevoli" potranno svolgere a Palazzo Madama il loro tirocinio curricolare per la laurea triennale e magistrale. / WebTV Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it