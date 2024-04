Strage Erba, legale famiglia Castagna: «La verità è stata scritta»

"Oggi ascoltiamo. Quello che dovevamo dire, riteniamo di averlo detto. Siamo assolutamente convinti che questa revisione non porterà da nessuna parte. La verità è stata scritta". Lo ha dichiarato l'avvocato Massimo Campa, uno dei legali della famiglia Castagna, a Brescia per la seconda udienza del processo di revisione a Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba. "La verità è scritta nel cuore delle persone che hanno subito questa tragedia. Oggi tocca a noi ascoltare. Ascolteremo", ha aggiunto l'avvocato Campa. (LaPresse)