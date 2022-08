Sestri Levante, grandine al porto: la telecamera di sorveglianza cattura l'arrivo del temporale

Un temporale devastante, con grandine e forti raffiche di vento si è abbattuto sul porto di Sestri Levante ieri. Le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza di un'azienda nel porto mostrano l'avvicinarsi rapidissimo della tempesta.

Downbrust, cosa è

Non si tratta di una tromba d'aria né di un tornado, ma di un downburst, cioè di forti raffiche lineari di vento che provengono dalla nube temporalesca e si accompagnano alle forti precipitazioni. Queste raffiche impattano in maniera perpendicolare sul suolo poi si diffondono a raggera in tutte le direzioni con velocità che possono superare i 100 km/h. Nella tromba d'aria invece, la colonna d'aria ruota su se stessa in una porzione di territorio.