Bianchi: «Il 93,4% delle classi è in presenza»

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2022 "Con il Ministero monitoriamo con continuità la scuola tramite il sistema SIDI che raggiunge tutte le scuole. In tempo pressoché reale abbiamo gli allievi in presenza e il numero di allievi non presenti, il numero di coloro che seguono a distanza. Alle ore 12 di oggi abbiamo una fotografia in grado di dare copertura dell'80,2% su oltre 374mila classi. Il 93,4% delle classi è in presenza di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza, le classi totalmente a distanza sono il 6,6%. In termini di studenti: in presenza è l'88,4%". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione a Commissione Cultura, sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev