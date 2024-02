Renga e Nek a Sanremo 2024: «Pazzo di te scelta dalle nostre figlie»

È Pazzo di Te il brano che Francesco Renga e Nek porteranno sul palco del 74° Festival di Sanremo. La canzone racconta un amore assoluto e maturo e i due cantautori si dicono particolarmente fieri di portare un tema così importante all'Ariston. «È un brano importante - dicono - perché la canzone è stata scelta e decisa dalle nostre figlie. È fondamentale sentire in una canzone anche questa narrazione dell'amore, esternata da due uomini: un amore maturo e assoluto». Per il resto, Francesco Renga e Nek sembrano affrontare Sanremo con molta leggerezza: «Siamo vicini di stanza - dice Renga - e facciamo quello che abbiamo fatto in tour e a casa mia, perché lui è sempre a casa mia. È tutto molto leggero, le responsabilità sono comuni». «In realtà - aggiunge Nek - questa esperienza sanremese è all’inizio. Tutto è vissuto con grande leggerezza ed è il valore aggiunto della nostra avventura».