Pordenone, smarriscono sentiero: salvati 3 giovanissimi scout

Un gruppo di scout soccorso dai vigili del fuoco dopo aver smarrito il sentiero in provincia di Pordenone . I ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, erano partiti da Pielungo verso Malga Iovet seguendo il segnavia cai 821. Dotati di sacco a pelo e batterie sufficienti per avere luce nella notte sono stati però colti dalla pioggia e dai temporali. Hanno atteso i soccorsi e sono stati ritrovati alle 3.30 a quota 1000 circa sotto una fascia rocciosa non lontano dalla cosiddetta Forchiazza. Accompagnati a valle, sono stati consegnati ai sanitari dell'ambulanza alle 5.30 un po' ipotermici. (LaPresse)