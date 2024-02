Pordenone, arrestato giovane con 4 chili di droga

La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un giovane per il possesso, a scopo di spaccio, di 70 grammi di cocaina , kg 1,8 di hashish, e kg 1,9 di marijuana. Nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, effettuato nel circondario del Friuli Occidentale, le Fiamme Gialle del Gruppo del capoluogo hanno monitorato un fabbricato in fase di ristrutturazione a Sacile (PN), nel quale erano stati segnalati anomali movimenti. Dopo aver assistito ad uno strano andirivieni, i Finanzieri hanno fermato un uomo, trovandolo in possesso di 18 involucri di circa 1- 2 grammi di cocaina e banconote di vario taglio, per un valore di 1.100 euro.PORDENONE (ITALPRESS)