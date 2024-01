Pistoia, cede solaio ex convento durante festa nozze: decine di feriti

«Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c'era tantissima polvere, non si vedeva niente». È il racconto di Genny, una cameriera del servizio catering, che ha assistito al crollo del solaio all'ex convento di Giaccherino, ( Pistoia ), da alcuni anni adibito a ristorante e dove oggi era in corso un ricevimento per un matrimonio. «Eravamo io e una mia collega - prosegue - e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano».