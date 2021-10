No green pass, 10mila in corteo a Milano

Giornata di proteste ieri in tutta Italia contro il Green Pass. Da Torino a Palermo passando per Milano, Roma, Napoli, Trieste e Genova: decine le città in cui i manifestanti hanno sfilato contro il certificato verde. Il corteo più nutrito nel capoluogo lombardo dove 10mila persone sono scese in strada. Tra i partecipanti anche l'ex brigatista 78enne Paolo Maurizio Ferrari. Nessun problema di ordine pubblico registrato durante le manifestazioni. Nella città giuliana invece il ministro Stefano Patuanelli ha incontrato Puzzer, il leader dei portuali: "Riferirò in Consiglio dei ministri", ha spiegato il titolare dell'Agricoltura. (LaPresse)