Maltempo, evacuato maneggio a Montebello Vicentino

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo che ha colpito il Veneto . Soltanto nelle ultime ore sono state 80 le operazioni di soccorso, tra cui l’evacuazione di sette persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello Vicentino, nella zona del bacino di laminazione, che sono state tratte in salvo con l’elicottero Drago 154 e un gommone. Evacuati con un gommone dalle squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco 10 impiegati delle Poste rimaste bloccate al centro di smistamento in Strada Marosticana, a Vicenza, a causa dell’innalzamento dell’acqua avvenuta dopo l’inizio dell’orario di lavoro. Al momento 13 squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in operazioni soprattutto di prosciugamento di zone allagate, cantine, garage e taverne. In attesa ancora 80 interventi.