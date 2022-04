Lago di Braies, il drammatico soccorso ai 7 turisti finiti nell'acqua ghiacciata

L'elicottero che sorvola il lago di Braies si ferma in un punto preciso dove dal ghiaccio spuntano le mani alzate delle persone che chiedono aiuto. Sono immerse nell'acqua fredda e il ghiaccio attorno a loro si sgretola appena ci si aggrappa. Sono immagini drammatiche quelle che si possono vedere in uno dei video pubblicati nelle scorse ore e che mostrano le condizioni del ghiaccio ma anche la professionalità e la bravura dei soccorritori impegnati in questo fine settimana a salvare tantissime persone al lago di Braies.