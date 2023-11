La bidella pendolare da Napoli a Milano ora lavora a Caivano

Una vicenda incredibile, quella della bidella-pendolare di Napoli Giuseppina 'Giusy' Giugliano, che ogni giorno, a suo dire, percorreva in treno l'Italia per andare a lavorare a Milano. Alla solidarietà iniziale era subentrata la diffidenza, dopo la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la giovane aveva usufruito di un lungo periodo di malattia. In ogni caso, la vita da pendolare di lunga tratta ormai per Giusy è finita. È stata assegnata provvisoriamente ad una scuola di Caivano, alle porte di Napoli, e lei è «felicissima»