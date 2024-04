Esplosione Suviana, riprese le ricerche dei dispersi

Dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza, sono riprese le ricerche dei quattro dispersi per l'esplosione della nella centrale idroelettrica di Suviana. Il bilancio della tragedia, finora, è di 3 morti e 5 feriti. Aperta un'indagine per disastro e omicidio colposo. Oggi a Bologna il corteo in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. (LaPresse)