Downburst a Milano, nubifragio con grandine e forti raffiche di vento: treni regionali fermi

Il nubifragio , con forti raffiche di vento , che si è abbattuto su Milano verso le ore 14 ha creato disagi anche alla rete del trasporto pubblico locale. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano sulle sue pagine social, e ha imposto la chiusura di alcune strade. Diverse linee sono quindi state deviate. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco in attesa della rimozione di rami sui binari portati dal vento. Una volta rimossi sono state riaperte tutte le stazioni della linea e i treni sono tornati a viaggiare per tutte le destinazioni.