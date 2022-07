Castellammare di Stabia, distrugge a martellate uno scoglio per trovare i datteri di mare

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) - Armato di martello, su una spiaggia affollata in pieno giorno, per raccogliere datteri di mare. La segnalazione arriva dal consigliere regionale Francesco Borrelli. Nel video si vede chiaramente un uomo a riva su una spiaggia di Castellammare che prende a martellate uno scoglio per recuperare datteri. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto di Castellammare che ha acquisito le immagini e confermato che si tratta di una spiaggia stabiese. Il comandate Achille Selleri: «È’ uno scempio, abbiamo acquisito le immagini e aperto un’inchiesta per individuare il responsabile».