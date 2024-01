Contratto scuola, siglato il rinnovo: la soddisfazione dei sindacati

Dopo un percorso negoziale complesso, il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto scuola è stato finalmente firmato, anche se in due fasi, per accelerare i tempi. La trattativa è stata influenzata da varie vicissitudini, inclusa l'emergenza pandemica e i cambiamenti politici con quattro governi nel corso dei negoziati. La firma iniziale a novembre 2022 ha consentito il pagamento del 95% dei benefici economici, mentre la parte normativa e altri aspetti retributivi sono stati definiti successivamente. La segretaria generale Cisl Scuola, Ivana Barbacci, sottolinea che il contratto rappresenta un passo avanti, ma non il punto di arrivo.