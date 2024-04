Cagliari, maxi sequestro di cocaina: la droga nascosta in un tir

La Squadra mobile di Cagliari ha intercettato trenta chilogrammi di cocaina occultati su un autoarticolato proveniente dal porto di Livorno. Il fatto risale a giovedì 11 aprile lungo la Statale 131, a circa 20 chilometri dal capoluogo sardo dopo che il tir era stato fermato per un normale controllo. Il mezzo è intestato a una ditta di trasporti cagliaritana, ma il conducente del tir – che aveva caricato il pallet in Lombardia – è risultato essere estraneo al trasporto dello stupefacente. In corso le indagini degli investigatori per risalire ai trafficanti. (LaPresse)