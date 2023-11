Maltempo, acqua alta a Prato: bambino salvato dai carabinieri

(LaPresse) Prosegue l'allerta per il maltempo in Toscana, dove cinque persone sono morte e una risulta dispersa. Il sindaco di Prato, tra le zone più colpite, chiede ai cittadini di stare a casa. Carabinieri e polizia sono intervenuti per aiutare molte persone in difficoltà, tra chi è stato sorpreso dall'acqua alta nelle strade e chi, invece, è rimasto isolato nella propria abitazione. Nelle immagini alcuni carabinieri salvano un bambino molto piccolo.