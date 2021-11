Covid, Mattarella: "Ne usciremo solo a campagna vaccinale ultimata"

(LaPresse) "L'emergenza pandemica - dalla quale potremo uscire solo grazie al completamento della campagna vaccinale - ha reso ancor più evidente l'irrompere - anche nelle aule di tribunale - di istanze individuali alla ricerca di risposte con attese sovente contraddittorie. Al giudice compete trovare soluzioni ancorate al diritto positivo e, al contempo, correttamente declinate in ragione della loro incidenza sull'intera società". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per il decennale della scuola superiore della magistratura, nella villa di Castel Pulci, sulle colline di Scandicci (Firenze). DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE