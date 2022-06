Conti, Cabrini e gli Eroi di Spagna 82 con Marco Giallini per il docufilm sul Mundial

La Casa del cinema come il Sarrià o il Bernabeu per un giorno: Manuela Cacciamani e la One More con Rai Cinema ha presentato Il Viaggio degli Eroi. Gli eroi sono quelli dell'armata Brancazot trasformatosi in miti e cantati da Martelljni l'11 luglio 1982. Campioni del mondo tre volte. Marco Giallini dà voce all'Italia degli Anni Ottanta, ricorda Pertini. Ieri alla presentazione Bruno Conti e Causio, Antognoni e Cabrini, Dossena e Selvaggi e la vedova Rossi. Lacrime e nostalgia che al cinema potremo versare tutti dal 20 al 22 giugno. Evocatissimo da tutti il Vecio, il ct Bearzot: da maltrattato e genio nazionale. Al film hanno contribuito anche le pagine storiche del Messaggero.