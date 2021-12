Botox, boom di mini interventi per Natale: quali scegliere per non farsi beccare

Il regalo più richiesto per questo Natale 2021 è il ritocchino al viso. Dalle più giovani alle più mature, tutte vogliono arrivare senza rughe ai cenoni delle feste. Solo nei primi mesi del 2021 i mini interventi hanno avuto un'impennata del 50% rispetto al 2020 e del 70% rispetto al 2019. Ecco quindi quali interventi la dottoressa Camilla Di Pasquali, dirigente scientifico del primo Botox Bar in Italia, consiglia di scegliere per star tranquilli senza essere beccati dall'amico che ci starà seduto vicino.