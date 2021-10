Blitz dei Nas contro traffico di droga dello stupro sul darkweb, 39 arresti

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 I militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno eseguito 39 misure di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, per altrettante persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle “Nuove sostanze psicoattive”, acquistati sul darkweb. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it